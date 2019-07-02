ترامب يتطلع للقاء قريب بزعيم كوريا الشمالية

وقال ترامب في تغريدة على تويتر "في تلك الأثناء، ستلتقي فرقنا للعمل على بعض الحلول للمشاكل العالقة طويلة الأمد.. لسنا في عجلة لكنني واثق من أننا سنصل في النهاية"، بحسب رويترز.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية عن كيم قوله إنه العلاقة الشخصية الطيبة التي تربطه بترامب جعلت عقد مثل هذا الاجتماع ممكنا بعد الإعلان عنه بيوم واحد، وإن العلاقة مع ترامب ستستمر في تحقيق نتائج طيبة.
من جانبه قال ترامب، أمس الأحد، بعد لقائه مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، إنهما عقدا اجتماعا رائعا للغاية.
وأعلن ترامب إنه وكيم سيتبادلان زيارة دولة كل منهما في الوقت المناسب، مشيرا إلى أنه وجه دعوة لكيم لزيارة البيت الأبيض.
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