ترامب يتطلع للقاء قريب بزعيم كوريا الشمالية

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن تطلعه لعقد اجتماع "رائع" مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مطلع هذا الأسبوع ويتطلع لرؤيته مرة ثانية قريبا.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر "في تلك الأثناء، ستلتقي فرقنا للعمل على بعض الحلول للمشاكل العالقة طويلة الأمد.. لسنا في عجلة لكنني واثق من أننا سنصل في النهاية"، بحسب رويترز.

وكانت وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية قد أعلنت أن الزعيم كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفقا خلال اجتماعهما، يوم الأحد، على المضي قدما في حوار من أجل تحقيق انفراجة جديدة لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية عن كيم قوله إنه العلاقة الشخصية الطيبة التي تربطه بترامب جعلت عقد مثل هذا الاجتماع ممكنا بعد الإعلان عنه بيوم واحد، وإن العلاقة مع ترامب ستستمر في تحقيق نتائج طيبة.

من جانبه قال ترامب، أمس الأحد، بعد لقائه مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، إنهما عقدا اجتماعا رائعا للغاية.

وأعلن ترامب إنه وكيم سيتبادلان زيارة دولة كل منهما في الوقت المناسب، مشيرا إلى أنه وجه دعوة لكيم لزيارة البيت الأبيض.