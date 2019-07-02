"الجميلة والوحش"...ترامب يتغزل بابنته برفقة بومبيو (فيديو)

غازل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ابنته إيفانكا وهي تسير بجوار وزير الخارجية مايك بومبيو، بقاعدة أوسان الجوية الأمريكية في كوريا الجنوبية.

الرئيس الأمريكي وخلال كلمته التفت إلى الوراء ليشاهد ابنته برفقة بومبيو، ويقول للحضور ضاحكا: "يا لهما من ثنائي جميل…الجميلة والوحش".

ونادى ترامب على بومبيو، قائلا: "مايك…تعال هنا يا مايك"، مكملا حديثه بجو من الضحك، وهو ينظر إلى ابنته إيفانكا، ويقول: "تعلمون جميعا من هنا أيضا؟ إنها إيفانكا…تعالي يا إيفانكا".

وتخطى الرئيس الأمريكي الحدود الكورية الجنوبية نحو كوريا الشمالية ليلتقي الزعيم الكوري الشمالي، الذي رحب بالخطوة والتقط الجانبان صورة مشتركة على أراضي كوريا الشمالية وبعدها انتقل الاثنان إلى الجانب الكوري الجنوبي لعقد مباحثات مشتركة.

وأعلن ترامب أنه وكيم سيتبادلان زيارة دولة كل منهما في الوقت المناسب، مشيرا إلى أنه وجه دعوة لكيم لزيارة البيت الأبيض.