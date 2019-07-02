الأمطار الغزيرة تودي بحياة 27 في الهند وتصيب مومباي بالشلل

أسفرت الأمطار الغزيرة عن انهيار جدران مبان في الهند، مما أودى بحياة 27 شخصا، اليوم الثلاثاء، وتسبب سوء الأحوال الجوية لليوم الثاني على التوالي في تعطيل خدمات السكك الحديدية والملاحة الجوية في العاصمة المالية مومباي، واضطر المسؤولون إلى إغلاق مدارس ومكاتب، لكن الأسواق ظلت مفتوحة.

وذكرت وكالة "رويترز" أنه خلال موسم الأمطار الموسمية الذي يمتد في الهند من يونيو/ حزيران إلى سبتمبر/ أيلول، تشهد البلاد حوادث مميتة نتيجة انهيار مبان وجدران إذ تضعف الهياكل ذات البنية الضعيفة.

وقال مسؤول في خدمات الإطفاء إن الأمطار الغزيرة أسفرت عن انهيار جدار فوق أكواخ مبنية على سفح تلة في ضاحية مالاد بغرب مومباي في حادث راح ضحيته 18 شخصا.

وأضاف "لا تزال أعمال الإنقاذ مستمرة. أنقذنا أكثر من 24 شخصا حتى الآن".

ولقي ثلاثة أشخاص حتفهم إثر انهيار جدار في مدرسة بمدينة كاليان التي تبعد 42 كيلومترا إلى الشمال من مومباي.

وفي مدينة بوني الغربية القريبة، قال مسؤول إطفاء إن ستة أشخاص قُتلوا بسبب انهيار جدار اليوم الثلاثاء بعد حادثة مشابهة يوم السبت راح ضحيتها 15 شخصا، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وسقطت الأمطار بمعدل يزيد عن 300 ملليمتر على مدى 24 ساعة في بعض المناطق بمدينة مومباي فغمرت المياه الشوارع وقضبان السكك الحديدية مما أدى لتعليق بعض خدمات القطارات التي يستخدمها الملايين في الضواحي يوميا للوصول إلى أشغالهم.