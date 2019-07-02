الأمطار الغزيرة تودي بحياة 27 في الهند وتصيب مومباي بالشلل

وذكرت وكالة "رويترز" أنه خلال موسم الأمطار الموسمية الذي يمتد في الهند من يونيو/ حزيران إلى سبتمبر/ أيلول، تشهد البلاد حوادث مميتة نتيجة انهيار مبان وجدران إذ تضعف الهياكل ذات البنية الضعيفة.
وأضاف "لا تزال أعمال الإنقاذ مستمرة. أنقذنا أكثر من 24 شخصا حتى الآن".
ولقي ثلاثة أشخاص حتفهم إثر انهيار جدار في مدرسة بمدينة كاليان التي تبعد 42 كيلومترا إلى الشمال من مومباي.
وفي مدينة بوني الغربية القريبة، قال مسؤول إطفاء إن ستة أشخاص قُتلوا بسبب انهيار جدار اليوم الثلاثاء بعد حادثة مشابهة يوم السبت راح ضحيتها 15 شخصا، وذلك بحسب وكالة "رويترز".
وسقطت الأمطار بمعدل يزيد عن 300 ملليمتر على مدى 24 ساعة في بعض المناطق بمدينة مومباي فغمرت المياه الشوارع وقضبان السكك الحديدية مما أدى لتعليق بعض خدمات القطارات التي يستخدمها الملايين في الضواحي يوميا للوصول إلى أشغالهم.
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