ماكرون يعرب عن قلقه لتخطي إيران السقف المسموح به من مخزون اليورانيوم المخصب

طالب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إيران بالعدول عن قرارها بتخطي الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي لمخزون اليورانيوم المخصب في أسرع وقت، مشددا على أنه سيتخذ خطوات تضمن لطهران الاستفادة من المزايا الاقتصادية للاتفاق خلال الأيام المقبلة.

باريس — سبوتنيك. وقال ماكرون في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه "علم بقلق خبر تخطي إيران لسقف مخزون اليورانيوم المخصب المسموح به ضمن اتفاق فيينا… ويذّكر بتمسكه بالاحترام الكامل لاتفاق عام 2015 النووي".

وأضاف ماكرون:

"يطلب من إيران العودة عن تخطيها لمخزون اليورانيوم المخصب بأسرع وقت، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات إضافية تمس بتعهداتها النووية".

وشدد الرئيس الفرنسي على أنه "سيستكمل خلال الأيام المقبلة الخطوات التي بدأها من أجل أن تفي إيران بالتزاماتها وأن تستمر بالاستفادة من المزايا الاقتصادية للاتفاق".

وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قد أكد أن مخزون بلاده من اليورانيوم المخصب تجاوز 300 كغم وهو الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي.

ونقلت وكالة "إيسنا" عن ظريف قوله على هامش عزاء لنائب في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، اليوم الاثنين: "إيران تجاوزت 300 كيلوغرام من مخزونها من اليورانيوم المخصب"، مشددا على أن "أوروبا لم تنفذ أي شيء من تعهداتها في الاتفاق النووي".

كان الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن، في أيار/ مايو الماضي، أن بلاده اتخذت خطوتين استراتيجيتين بوقف بيع اليورانيوم المخصب الفائض عن الـ 300 كيلوغرام، ووقف بيع الماء الثقيل الفائض عن 130 كيلوغراما، مؤكدا أنها أيضا أمهلت أطراف الاتفاق النووي مدة 60 يوما لتأمين مصالح إيران في النفط والتعاملات البنكية وإن لم تفعل ستزيد بلاده نسبة تخصيبها لليورانيوم إلى النتيجة المرجوة.