تصعد للقمر وتنضم إلى أبطال "صراع العروش"... إيفانكا ترامب تتعرض للسخرية بسبب والدها (صور)

تعرضت إيفانكا ترامب، أمس الاثنين، لحملة هجوم وسخرية عبر موقع التغريدات الشهير "تويتر"، وذلك بسبب ظهورها المتكرر إلى جانب والدها، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مؤتمرات القمة.

وكان الفيديو المتداول لإيفانكا ترامب، الذي يجمعها بعدد من القادة، في قمة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية، هو من أشعل هذه الحملة الساخرة ضد ابنة الرئيس الأمريكي، التي تعمل هي وزوجها، جاريد كورشنر، كمستشارين في البيت الأبيض من دون أجر.

ويكشف الفيديو، عن عدم إجادة إيفانكا ترامب، النقاش مع كل من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، ورئيس صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي جستين ترودو، والذين كانوا يتحدثون عن قضايا السياسة العامة.

ودشن مطلقو الحملة هاشتاغ رائج #UnwantedIvanka أو "إيفانكا غير المرغوب فيها"، والذي قاموا من خلاله بمشاركة صور معدلة لإيفانكا ترامب بواسطة برنامج "فوتوشوب"، للسخرية من إصرار والدها على إشراكها في غالبية زياراته الرسمية، وكان آخرها عندما التقى الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون في المنطقة المنزوعة السلاح.

وفي الصور المفبركة، تظهر إيفانكا ترامب وهي تشارك في مؤتمر الحرب العالمية الثانية الشهير، الذي أقيم في يالطا، مع الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت، ورئيس الوزراء البريطاني، وينستون تشرشل، والزعيم السوفيتي جوزيف ستالين.

وفي صورة أخرى، تظهر إيفانكا ترامب وهي تحاكي مشهدا بارزا لزعيم الحقوق المدنية في أمريكا، مارتن لوثر كينج جونيور، وهو يخاطب حشدا كبيرا في مركز واشنطن الوطني.

Just checked out the trending #unwantedivanka hashtag on Twitter and amazed at the Photoshop skills out there. I mean, ancient Egypt? pic.twitter.com/jA1iuuWjaU — Brian Fraga 🇺🇲🇵🇹🇻🇦 (@brianfraga) July 1, 2019

#InsertIvanka#UnwantedIvanka

I'm not very good at this, but then again, neither is she. pic.twitter.com/BDcv5mNx64 — Ripley in CT (@RipleyInCT) July 1, 2019

كما أن الساخرين من إيفانكا ترامب لم يحرموها من الصعود إلى القمر، والمشاركة مع قوات الحلفاء في يوم إنزالهم على سواحل نورماندي في الحرب العالمية الثانية، وهي بداخل البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، حتى وهي تظهر على لوحة "الموناليزا" الشهيرة للرسام ليوناردو دافنشي، والظهور على برديات الفراعنة، والمشاركة في مسلسل "صراع العروش".