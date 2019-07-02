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13:00 02 يوليو/ تموز 2019
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    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    ترامب يتهم "تويتر" و"غوغل" بممارسة أنشطة "غير قانونية"

    © REUTERS / REUTERS TV
    العالم
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    وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اتهاما لشبكة التدوين المصغر "تويتر" وشركة "غوغل" الأمريكية، بممارسة ما أطلق عليه "أنشطة غير قانونية".

    وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية إن تويتر تمارس أنشطة غير قانونية محتملة ضده، وتمنع من اختيار متابعين جدد.

    موقع تويتر
    © REUTERS / Thomas White
    تويتر يعلن عن إجراء جديد قد يقيد من النشاط المفرط لترامب
    وتابع ترامب: "غوغل تتذكر بعض التدابير ضدي، باعتبار أنها أقوى شركة في العالم وتتحكم في جميع المعلومات التي تتدفق من خلالها، فهم لا يريدون إعادة انتخابي".

    ومضى: "أعلم أن غوغل وفيسبوك تويتر يقانلون ضدي من الماضي وحاليا، لكني فزت بالانتخابات عندما كانوا ضدي بالكامل وسأفوز مستقبلا".

    واستطرد: "إذا نظرت مثلا إلا تويتر، لدي ملايين الأشخاص، وهي ذراع إعلامية جيدة جدا بالنسبة لي، لكنهم لا يعاملونني بالشكل الصحيح، وأعرف الحقيقة، فهم يحاولون أن يجعلوا عملية متابعتي أمر صعب للغاية".

    وقال الرئيس الأمريكي: "أعلم أن ما يفعلونه خاطئ وربما غير قانوني، ويتم حاليا النظر في كل تلك الأمور لدراسة الخطوة المقبلة".

    وكان تويتر قد أصدر مجموعة من الإجراءات تجاه بعض تغريدات القادة والسياسيين عبر منصته.

    وذكر "تويتر" في مدونة له، بأنه سيحد من انتشار تغريدات السياسيين، تخالف قواعده، وذلك بإرفاق "إشعار محدد" معها يقوم بحجبها من مطالعة الجمهور العام لها.

     

    كما سوف يقوم "تويتر" بتعديل خوارزمياته، من أجل تقليل أهمية هذه التغريدات المخالفة، حتى يشاهدها أقل عدد من الناس.

     

    وقال تويتر في المدونة: "لقد سمحنا في الماضي لبعض التغريدات التي تنتهك قواعدنا بالبقاء على "تويتر" لأنها كانت في مصلحة الجمهور، لكن لم يكن من الواضح متى وكيف اتخذنا هذه القرارات، ومن أجل إصلاح هذا، فإننا نعرض إشعارا جديدا سيوفر المزيد من الوضوح بشأن هذه المواقف، ومتى ولماذا سنستخدمه".

    ولن يستثنى من الإجراء الجديد، المرشحين السياسيين والمسؤولين الحكوميين، الذين يملكون حسابات موثقة، ويزيد عدد متابعيهم عن 100000 متابع. 

    واعتاد ترامب، الذي يملك 61 مليون متابع، على مهاجمة خصومه عبر "تويتر"، ولكن غالبا ما تقابل تغريداته بردود تشير إلى أنها تنتهك شروط خدمة موقع التواصل الاجتماعي الشهير.

    يشار إلى أن "تويتر" وشبكات التواصل الاجتماعي الأخرى، تواجه ضغوطا لكبح خطاب الكراهية والدعاية المتطرفة عبر منصاتها.

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