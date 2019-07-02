إيران توافق على ميثاق التعاون بين أوبك والمنتجين المستقلين

أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، أنها وافقت على ميثاق التعاون بين منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" والمنتجين المستقلين.

ونقلت وزارة النفط الإيرانية عن وزير النفط بيجن زنغنه، قوله إن طهران وافقت على بيان أوبك لتمديد اتفاق خفض إنتاج النفط 1.2 مليون ب/ي.

وذكرت الوزارة أن إيران وافقت على ميثاق التعاون بين "أوبك" والمنتجين المستقلين.

واتفقت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، اليوم الثلاثاء، على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى مارس/ آذار 2020 في مسعى لدعم أسعار الخام في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد العالمي ضعفا ويرتفع الإنتاج الأمريكي.

والتحالف، المعروف باسم أوبك+، يخفض إمدادات النفط منذ 2017 لمنع انخفاض الأسعار في ظل تنامي المنافسة مع الولايات المتحدة، التي تجاوزت روسيا والسعودية لتصبح أكبر منتج للخام في العالم.

ومن المرجح أن يتسبب تمديد اتفاق الإنتاج في إغضاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي طالب السعودية، أكبر منتج في أوبك، بضخ مزيد من إمدادات النفط والمساعدة في خفض أسعار الوقود إذا أرادت الرياض الدعم العسكري الأمريكي في مواجهتها مع إيران.

ويأتي تمديد اتفاق أوبك+ بعد أن قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم السبت، إنه اتفق مع السعودية على تمديد الاتفاق والاستمرار في خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا، بما يعادل 1.2 بالمئة من الطلب العالمي.

وقال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، أمس الاثنين إنه يزداد تفاؤلا حيال الاقتصاد العالمي بعد اجتماع زعماء العالم في قمة العشرين مطلع الأسبوع.

وأضاف "الاقتصاد العالمي في النصف الثاني من العام يبدو اليوم أفضل كثيرا مما كان يبدو قبل أسبوع بسبب الاتفاق الذي توصل إليه الرئيس ترامب والرئيس الصيني شي والهدنة التي توصلا إليها في تجارتهما واستئناف مفاوضات التجارة الجادة".

واتفق الاجتماع اليوم أيضا على ميثاق للتعاون طويل الأجل بين أوبك والمنتجين غير الأعضاء في المنظمة.