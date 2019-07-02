عملية عسكرية في إسرائيل لتوزيع "مصاصات" على الجنود والمجندات

أعلنت منظمة إسرائيلية عن "عملية عسكرية من نوع جديد" لتوزيع "المصاصات" على جنود ومجندات الجيش الإسرائيلي كمكافأة لهم على دورهم في الجيش.

وبحسب موقع "عكا" للشؤون الإسرئيلية، أعلنت منظمة "معا لأجل الجندي" عن عملية عسكرية من نوع جديد وهي "عملية المصاصات" والتي ستقوم خلالها بتوزيع عشرات آلاف المصاصات على جنود ومجندات الجيش الاسرائيلي المنتشرين في مئات القواعد والمعسكرات المختلفة في أنحاء البلاد.

ووفقا لموقع "بازام" العبري ستبدأ المنظمة بالعملية خلال الأسبوع المقبل، حيث ستصل عشرات المركبات إلى قواعد ومقرات الجيش المنتشرة في جميع أنحاء إسرائيل بما في ذلك مناطق الضفة الغربية وحدود قطاع غزة حاملة "المصاصات" لتوزيعها على الجنود.

وتابع الموقع أن توزيع المصاصات على جنود الجيش الإسرائيلي تأتي "كنوع من الشكر والعرفان على جهودهم المبذولة".

من جانبه فقد أوضح رئيس المنظمة العقيد احتياط شارون هرمون بأن المصاصات ستصل إلى جميع قواعد ومعسكرات الجيش الإسرائيلي من جبل الشيخ في المنطقة الشمالية مرورا بمناطق الضفة الغربية في المنطقة الوسطى وانتهاء في فرقة غزة وإيلات والعربة في المنطقة الجنوبية.

وفي 2017، احتل الجيش الإسرائيلي المرتبة رقم 15 بين أقوى جيوش العالم على قائمة تضم 133 دولة حول العالم.

وأورد موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي أرقاما ترصد القوة البشرية والعتاد العسكري للجيش الإسرائيلي، الذي يمتلك طائرات حربية متقدمة وأسطولا حربيا يضم غواصات الدولفين الألمانية المتطورة.

ويصل عدد من يصلحون للخدمة العسكرية 3 ملايين نسمة، ويصل إجمالي عدد جنود الجيش الإسرائيلي 718 ألف جندي بينهم 550 ألف في قوات الاحتياط.

وتصل ميزانية الدفاع الإسرائيلية 15.5 مليار دولار.