وزير الخارجية الإسرائيلي: نحتاج قوة قصوى لردع إيران واستخدام القوة إذا لزم الأمر

أكد وزير الخارجية الإٍسرائيلي، يسرائيل كاتس، على أهمية التصدي لما وصفه بالتهديدات الإيرانية في المنطقة، واستخدام القوة إذا لزم الأمر.

القاهرة — سبوتنيك. وقال كاتس، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، "لا ينبغي لإيران أن تحصل أبدا على سلاح نووي".

وأضاف "هناك عوامل عديدة مثل حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن ويمثل ذلك تهديدا ويجعلنا نحتاج لتخصيص موارد مهمة للتصدي لتلك النوايا".

وتابع قائلا "نحتاج قوة قصوى لنردع إيران ونثنيها عن تحقيق تلك الأهداف واستخدام القوة إذا لزم الأمر".

وفيما يخص العقوبات الأمريكية على طهران، أوضح كاتس، أنه "إذا نجحت هذه العقوبات فذلك يجعل تهديد المصالح الإيرانية أمرا ملموسا، وأي تحرك ضد المصالح الأمريكية في المنطقة يظهر رغبتهم في المخاطرة".

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، وذلك بعد انسحاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي الذي وقع، عام 2015 مع طهران، وبعد وقوع هجوم على ناقلتي نفط في بحر عُمان قبل أسبوع.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن، في يونيو/حزيران الماضي، إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، وأقر الجيش الأمريكي، بما أعلنه الحرس الثوري.