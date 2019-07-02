"الحكام العسكريون يجب أن يحاسبوا"... ريهانا تتضامن مع الشعب السوداني

أعلنت المغنية العالمية ريهانا عن تضامنها مع الشعب السوداني، في الوقت الذي خرج فيه آلاف المحتجين إلى الشوارع يوم الأحد الماضي للمطالبة بإنهاء حكم الجيش.

المغنية الأمريكية "غردت" على صفحتها الخاصة في "تويتر" قائلة "مع المزيد من الاحتجاجات المخطط لها يوم 30 يونيو، أرسل حبي وأدعو من أجل سلامة الشعب السوداني.

مشددة على أن لديهم الحق في التحدث والمطالبة بالسلام والعدل والانتقال للحكم المدني".

With more protests planned for today, June 30, I send my ❤️ and I pray for the safety of the Sudanese people. They have a right to speak out and demand peace, justice and a transition to civilian rule. Over 100 were killed & hundreds more were wounded during the June 3rd protests pic.twitter.com/2T8YudGxIx — Rihanna (@rihanna) ٣٠ يونيو ٢٠١٩

وأشارت في تغريدة "إلى أن أكثر من 100 شخص قد لقوا مصرعهم وأصيب مئات آخرون خلال احتجاجات، مضيفة بأن الحكام العسكريين يجب أن يحاسبوا".

ودعت إلى النضال من أجل حقوق الإنسان في أفريقيا والوقوف مع المتظاهرين في السودان.