نتنياهو: نحن دولة صغيرة ونحتاج لتوسيع أراضينا

قال رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل دولة صغيرة الحجم، لذلك يتعين توسعة أرضنا عند الحاجة.

وتحدث نتنياهو خلال احتفالية لتكريم وحدات احتياط متفوقة، وقال "نحن دولة صغيرة الحجم فكلما نضطر للدفاع عن أنفسنا، يتعين علينا نقل الحرب إلى أراضي العدو ونوسع أراضينا عند الحاجة".

قلت خلال احتفالية لتكريم وحدات احتياط متفوقة:



نحن دولة صغيرة الحجم فكلما نضطر للدفاع عن أنفسنا، يتعين علينا نقل الحرب إلى أراضي العدو ونوسع أراضينا عند الحاجة. جيش الدفاع يطور قدراته ويستعد لمختلف السيناريوهات المتمثلة في الاشتباك واندلاع الحروب على أكثر من ساحة. pic.twitter.com/N0lYcCGgZS — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) ٢ يوليو ٢٠١٩

​وأضاف نتنياهو بحسب ما نقل حسابه الرسمي على "تويتر"، "جيش الدفاع يطور قدراته ويستعد لمختلف السيناريوهات المتمثلة في الاشتباك واندلاع الحروب على أكثر من ساحة".

وتابع نسعى لتجنب الحرب ولكن إذا فُرضت علينا، فستنهض كافة قوات جيش الدفاع سواء النظامية أو الاحتياطية منها في يوم الأمر وهي قوية ومتماسكة ومصممة على تحقيق الانتصار".

قال رئيس الوزراء نتنياهو في احتفالية لتكريم وحدات الاحتياط المتفوقة:



نسعى لتجنب الحرب ولكن إذا فُرضت علينا، فستنهض كافة قوات جيش الدفاع سواء النظامية أو الاحتياطية منها في يوم الأمر وهي قوية ومتماسكة ومصممة على تحقيق الانتصار. pic.twitter.com/Sv01k1ykd1 — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) ٢ يوليو ٢٠١٩

​وقال نتنياهو "إذا كانت هناك حرب حيث أثبتت قوات الاحتياط قدرتها على حسم المعركة فهي حرب يوم الغفران. إذ مكن انضمامهم للقوات النظامية، في ظل ظروف أولية لا تطاق، جيش الدفاع من التحول إلى الهجوم المضاد. ومن خلال جهود جبارة استطاعت إسرائيل بمعنى جيش الدفاع وجيش الاحتياط قلب الأمور على رأسها، إذ بتنا في غضون أقل من ثلاثة أسابيع على مشارف القاهرة ودمشق".