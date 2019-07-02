ميغان ماركل تلقي بسجادة فارهة

أمرت دوقة ساسيكس ميغان ماركل والأمير هاري بإلقاء سجادة فاخرة بعد أيام قليلة فقط من وضعها في منزلهما في فرجمور.

وفقا لصحيفة " إكسبريس " البريطانية قام الزوجان برمي السجادة بعد أن قام أحد الأجراء بتلويثها بأقدامه الملوثة.

وحاول الموظف المسؤول عن التنظيف التخلص من آثار البقع، لكن مزيل البقع القوي زاد الأمور سوءا بعد إتلاف أجزاء من السجادة. ونتيجة لذلك كان لا بد من استبدال السجادة بأخرى.

وبحسب الصحيفة أصيب عامل التنظيف بالإحباط بسبب ما حدث، لأنه لم يكن يتوقع أن المنتج الذي استخدمه سيفسد السجادة.

وقال "جزء صغير فقط من السجادة قد أصيب بأضرار، لكن كان لا بد من استبدالها".

وأثارت الحادثة موجة من الانتقادات على خلفية مصاريف إعادة تجهيز ميغان والأمير هاري مسكنهما التي بلغت وفقا للتقرير المالي الملكي ، أكثر من 3 ملايين دولار.

من جانبه أشار مقدم برنامج، "صباح الخير بريطانيا"، بيرس مورغان ، إلى أن إنفاق الأموال على النزوات الملكية يعد جريمة في حين أن الأموال لا تكفي للمدارس والمستشفيات.