تسجيل
20:42 02 يوليو/ تموز 2019
مباشر
    بحث
    منظومة الدفاع الجوي إس-400

    بعد صفقة "إس-400"... إلى أي مدى سيصل الصدام بين تركيا وأمريكا

    © Sputnik . Sergei Malgavko
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    رغم الضغوط التي مارستها أمريكا على تركيا، أصر الرئيس رجب طيب أردوغان على إتمام صفقة منظومة الصواريخ الروسية "إس–400"، وسط توقعات بمزيد من التوتر بين واشنطن وأنقرة.

    أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إنه سيتم تسلم أول دفعة من أنظمة صواريخ "إس-400" الدفاعية الروسية في غضون 10 أيام.

    ورغم إبداء الرئيس التركي ثقته في عدم فرض واشنطن لأية عقوبات، كشفت تقارير عن إمكانية لجوء تركيا مرة أخرى لروسيا من أجل تعويض صفقة الطائرات الأمريكية "إف-35" التي قد تتعطل في الفترة المقبلة.

    أردوغان وترامب
    © REUTERS / HANDOUT
    أردوغان واثق بأن واشنطن لن تفرض عقوبات على بلاده بسبب صواريخ "إس-400"
    وكان البنتاغون قد أعلن سابقا أن تركيا لن تحصل على مقاتلات "إف-35" الأمريكية من الجيل الخامس، في حال استكمالها الصفقة المبرمة مع روسيا بخصوص اقتناء منظومات الصواريخ "إس-400" المضادة للجو.

    إس-400

    وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه سيتم تسلم أول دفعة من أنظمة صواريخ "إس-400" الدفاعية الروسية في غضون عشرة أيام وذلك بعد يوم واحد فقط من إعلانه أنه لن يتم فرض عقوبات أمريكية بسبب هذه الصفقة، وجاء ذلك وفقا قناة "إن تي في" التركية.

    وكان أردوغان قد أبدى، يوم السبت، ثقته بأن واشنطن لن تفرض عقوبات على أنقرة على خلفية شرائها منظومة صواريخ روسية مثيرة للجدل، بعد تطمينات قال إنه تلقاها من نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة مجموعة العشرين.

    وأدى توقيع أنقرة مع موسكو صفقة لشراء صواريخ "إس-400" إلى توتر العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة الأعضاء في حلف الناتو، وإلى تلويح واشنطن بفرض عقوبات.

    وأكد أردوغان على أن تركيا والولايات المتحدة "شريكان استراتيجيان" لكنه قال أيضا "ليس لأحد أن يتدخل في سيادة تركيا"، بحسب "فرانس برس".

    وبرّر أردوغان صفقة شراء صواريخ إس-400 الروسية بعدم إبرام إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما صفقة بيع منظومة صواريخ "باتريوت" بسبب عدم موافقة الكونغرس حينها.

    طائرات روسية

    أوردت وكالة "بلومبرغ"، نقلا عن مصادر تركية، أن أنقرة ستنظر في إمكانية شراء طائرات حربية روسية في حال عدم حصولها على مقاتلات "إف-35" الأمريكية، وفقا لقناة "آر تي".

    منظومة الدفاع الجوي إس-400
    Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation
    تركيا قد تنشر صواريخ "إس-400" على الحدود مع سوريا
    وقال أحد المصادر للوكالة: "في حال إقصاء تركيا من برنامج إف-35، فإنها ستبحث عن بدائل بما فيها مقاتلات روسيا، ريثما تشتغل بتصميم طائرات حربية وصواريخ باليستية محلية الصنع".

    وكان البنتاغون قد أعلن سابقا أن تركيا لن تحصل على مقاتلات "إف-35" الأمريكية من الجيل الخامس، في حال استكمالها الصفقة المبرمة مع روسيا بخصوص اقتناء منظومات الصواريخ "إس-400" المضادة للجو.

    وتلوح الولايات المتحدة بفرض عقوبات على تركيا في حال عدم تخليها عن شراء منظومات "إس-400"، التي يمكن لروسيا أن تستخدمها، بحسب واشنطن، للحصول على معلومات عن مقاتلة "إف-35" المستحدثة.

    وأشار مسؤولون أتراك طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، لـ"بلومبرغ" إلى أن أنقرة تعتبر منظومات "إس-400" الروسية أفضل من بديلتها الأمريكية "باتريوت"، وترى أن الصواريخ الروسية قادرة على حماية عاصمة البلاد ومدينة إسطنبول. وأضاف المسؤولون أن تركيا، في انتظار عقوبات واشنطن المحتملة، اشترت قطع غيار للمعدات العسكرية الأمريكية التي تستخدمها القوات المسلحة التركية.

    أزمة تركية

    جواد كوك المحلل السياسي التركي، قال إن "الحكومة التركية وقعت في مفترق طرق بخصوص شراء نظام الصواريخ الروسية "إس 400"، وحاجتها في شراء الطائرات الأمريكية "إف 35".

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الحكومة التركية تريد بصراحة شراء النظام الصاروخي الروسي، وترى أنها مهمة جدًا في الفترة المقبلة، بينما يرى عسكريون أن أنقرة بحاجة أكثر إلى طائرات إف 35.

    وأكد أن "أصحاب تلك الرؤية يؤكدون أن نظام "إس-400" لا يمكن لتركيا استخدامه، ضد أي من حلفاء روسيا، وكذلك لا يمكن استخدامه ضد أي من دول الأعضاء في حلف شمال الأطلنطي".

    منظومات صواريخ مضادة للطيران إس-400
    © Sputnik . Vitaliy Ankov
    خبير: لا يمكن الاستعاضة عن "إس-400" بـ"باتريوت"
    خيارات متاحة

    وتابع: "ويبقى للجيش التركي أنه في حاجة دائمة إلى العمليات الجوية ضد حزب العمال الكردستاني، وغيره من أعداء تركيا، لهذا يرجع المحللين العسكريين أهمية شراء الطائرات الأمريكية".

    وبشأن السيناريوهات المتوقعة، قال المحلل التركي، إن "الحزب الحاكم وبعض أحزاب المعارضة وفئة كبيرة من الشارع يصرون على إس-400، لأنها صارت قضية قومية تركية، تمس الكرامة، خصوصا أن أردوغان صرح أكثر من مرة، إلى حسم الملف، وعدم الرجوع في قرار الصفقة المتفق عليها".

    ومضى قائلًا: "في الوقت نفسه إذا ما قامت أمريكا بفرض أي عقوبات على تركيا، لن يستطيع الشارع ولا الحكومة تحملها، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وأن الشارع غير معتاد على التعايش مع العقوبات كما الحال في إيران".

    وأنهى حديثه قائلًا: "أظن أن هناك توترًا كبيرًا في العلاقات التركية الأمريكية وسيمتد إلى فترة من الزمن".

     وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) إيقاف تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات "إف-35" في قاعدة جوية أمريكية بولاية أريزونا، وأمهلت أنقرة حتى يوم 31 تموز/ يوليو الجاري، للتراجع عن شراء "إس-400" من روسيا.

    وتلوح واشنطن بوقف إمداد تركيا حليفتها في "الناتو" بمقاتلات "إف-35"، إذا لم تتراجع عن صفقة الصواريخ الروسية، وتقول إن الصواريخ الروسية (إس-400)، لا يمكنها التكامل مع المنظومات الدفاعية الغربية.

    وتقول واشنطن إن شراء تركيا للصواريخ الروسية يمثل خطورة كبيرة على المقاتلات الأمريكية.

    انظر أيضا:

    صحيفة ألمانية تكشف مزايا "إس-400" أمام نظيراتها الغربية
    أردوغان: تركيا ستتغلب على الخلاف بشأن أنظمة صواريخ إس-400 الروسية
    ناطق الرئاسة الروسية يؤكد نقل تكنولوجيا "إس-400" إلى تركيا
    الخارجية الهندية: أنظمة "إس-400" لم تدرج على جدول لقاء مودي وترامب
    الجيش الروسي يحصل على صواريخ جديدة خاصة بمنظومتي "إس-400" و"إسكندر-إم"
    خبير: لا يمكن الاستعاضة عن "إس-400" بـ"باتريوت"
    واشنطن تدرس تطبيق عقوبات على تركيا بشأن "إس-400"
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, طائرة إف-35, إس-400, أمريكا, تركيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    اختبارات التأهيل لـ الحق في ارتداء قبعة المارون بين الأفراد العسكريين والعاملين في وحدات القوات الخاصة في منطقة سيبيريا في مركز غورني للتدريب في منطقة نوفوسيبيرسك الروسية
    أفضل صور "سبوتنيك" في شهر يونيو 2019
    رائدا فضاء روسي وأمريكي سيقومان برحلة فضاء حول الأرض
    رائدا فضاء روسي وأمريكي يقومان برحلة فضاء حول الأرض
    مدفع هاوتزر ذاتي الحركة 2إس1 غفوزديكا (قرنفل)
    مدفع هاوتزر الذاتي الحركة "2إس1" (غفوزديكا)
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك