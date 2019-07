بعد صفقة "إس-400"... إلى أي مدى سيصل الصدام بين تركيا وأمريكا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إنه سيتم تسلم أول دفعة من أنظمة صواريخ "إس-400" الدفاعية الروسية في غضون 10 أيام.

ورغم إبداء الرئيس التركي ثقته في عدم فرض واشنطن لأية عقوبات، كشفت تقارير عن إمكانية لجوء تركيا مرة أخرى لروسيا من أجل تعويض صفقة الطائرات الأمريكية "إف-35" التي قد تتعطل في الفترة المقبلة.

وكان البنتاغون قد أعلن سابقا أن تركيا لن تحصل على مقاتلات "إف-35" الأمريكية من الجيل الخامس، في حال استكمالها الصفقة المبرمة مع روسيا بخصوص اقتناء منظومات الصواريخ "إس-400" المضادة للجو.

إس-400

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه سيتم تسلم أول دفعة من أنظمة صواريخ "إس-400" الدفاعية الروسية في غضون عشرة أيام وذلك بعد يوم واحد فقط من إعلانه أنه لن يتم فرض عقوبات أمريكية بسبب هذه الصفقة، وجاء ذلك وفقا قناة "إن تي في" التركية.

وكان أردوغان قد أبدى، يوم السبت، ثقته بأن واشنطن لن تفرض عقوبات على أنقرة على خلفية شرائها منظومة صواريخ روسية مثيرة للجدل، بعد تطمينات قال إنه تلقاها من نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة مجموعة العشرين.

وأدى توقيع أنقرة مع موسكو صفقة لشراء صواريخ "إس-400" إلى توتر العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة الأعضاء في حلف الناتو، وإلى تلويح واشنطن بفرض عقوبات.

وأكد أردوغان على أن تركيا والولايات المتحدة "شريكان استراتيجيان" لكنه قال أيضا "ليس لأحد أن يتدخل في سيادة تركيا"، بحسب "فرانس برس".

وبرّر أردوغان صفقة شراء صواريخ إس-400 الروسية بعدم إبرام إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما صفقة بيع منظومة صواريخ "باتريوت" بسبب عدم موافقة الكونغرس حينها.

طائرات روسية

أوردت وكالة "بلومبرغ"، نقلا عن مصادر تركية، أن أنقرة ستنظر في إمكانية شراء طائرات حربية روسية في حال عدم حصولها على مقاتلات "إف-35" الأمريكية، وفقا لقناة "آر تي".