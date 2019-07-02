رجل يعلق على ارتفاع 16 مترا في مدينة ملاهي

علق رجل في مقاطعة باي في ولاية فلوريدا الأمريكية على ارتفاع 16 مترًا أثناء زيارته لأحد المتنزهات الترفيهية.

فوفقا لوكالة الـ"يونايتد برس" وقع الحادث يوم أمس الاثنين حين توقفت عن العمل إحدى ألعاب المتنزه وبقي الشاب عالقا على ارتفاع 16 مترًا بانتظار قدوم رجال الطوارئ.

— Bay County FL EM (@BayCountyEM) 30 июня 2019 г.

ووفقا للوكالة قام رجال الانقاذ بإنزال الرجل باستخدام سلم الإطفاء وهو الآن بصحة جيدة.

وفي وقت سابق قام شابان من مدينة أوفا الروسية بمغامرة خطرة من خلال السير على الحبال الموصولة بين مبنيين سكنيين شاهقي الارتفاع، فما كان من الشرطة إلا أن قامت بفتح تحقيق مع الشابين كون ماقاما به يخالف القانون.