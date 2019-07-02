تسجيل
20:43 02 يوليو/ تموز 2019
مباشر
    بحث
    جنازة سولومون تيكاه في حيفا

    الآلاف يحتجون على مقتل إسرائيلي من أصل إثيوبي على يد شرطي خارج الخدمة (فيديو)

    © REUTERS / RONEN ZVULUN
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    نظم آلاف الإسرائيليين من أصل إثيوبي وأنصارهم اعتصامات بعدد من مفترقات الطرق الرئيسية في أنحاء إسرائيل اليوم الثلاثاء بعد أن قتل شرطي بالرصاص شابا إسرائيليا من أصل إثيوبي.

    المروحية الإسرائيلية UH-60L Black Hawk
    © AP Photo / Northrop Grumman Corp.
    بالفيديو... تعرف إلى عملية الإخلاء الجوي الأكثر إذهالا في تاريخ إسرائيل
    ونُقل نحو 20 ألفا من اليهود الإثيوبيين إلى إسرائيل على متن رحلات جوية سرية في منتصف الثمانينيات وأوائل التسعينيات. ويشكو هؤلاء في بعض الأحيان من تعرضهم للتمييز العنصري.

    وحسب "رويترز" قُتل سولومون تيكاه (18 عاما) بالرصاص على يد شرطي خارج الخدمة بمدينة حيفا، شمالي إسرائيل، يوم السبت. وقال الشرطي إنه استخدم مسدسه أثناء تدخله لفض مشاجرة بين مجموعتين من الشبان وإن الشبان هاجموه بعد ذلك.

    وقال متحدث باسم الشرطة إن الشرطي الذي أطلق الرصاص جرى احتجازه للتحقيق معه.

    واشتبكت قوات مكافحة الشغب مع بعض المحتجين اليوم الثلاثاء في محاولة لإعادة حركة المرور إلى طبيعتها. وقال متحدث باسم الشرطة إنها ألقت القبض على 22 شخصا على الأقل.

    وبحسب "تايمز أوف إسرائيل" قام مئات المتظاهرين بحرق الإطارات وسد شوارع رئيسية في منطقة حيفا بعد ظهر ومساء الإثنين، في الوقت الذي تظاهر فيه الآلاف في جميع أنحاء البلاد، في خضم غضب عارم في المجتمع الإثيوبي في إسرائيل على مقتل شاب أعزل برصاص شرطي خارج الخدمة في اليوم السابق.

    وتعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن تقوم السلطات بالتحقيق بسرعة في مقتل سولومون تيكاه بعد ساعات من اعتقال الشرطي بسبب القتل وإطلاق سراحه بعد ذلك ووضعه رهن الحبس المنزلي.

    وفي حيفا وفي مدينة كريات آتا القريبة، قام المتظاهرون بسد الطرقات وحرق الإطارات في الشوارع.

    وأصيب ثلاثة شرطيين جراء إلقاء الحجارة من قبل متظاهرين، وفقا للشرطة الإسرائيلية.

    وقام المتظاهرون برشق محطة الشرطة في كريات حاييم، الواقعة في ضواحي حيفا حيث تم إطلاق الرصاص على تيكاه، بالحجارة وردت الشرطة بإطلاق قنابل صوتية.

    وذكرت "القناة 12" أن الشرطة قامت لساعات بإعادة توجيه المرور، لكنها لم تحاول فض التظاهرات.

    وأقيمت تظاهرات أيضا في مفترقات طرق بالقرب من أشدود وبئر السبع ونتيفوت وسديروت ومدن أخرى مساء الإثنين مع انتشار الغضب على مقتل الشاب.

    وقال أفراد من المجتمع الإثيوبي إنهم يعتزمون إجراء المزيد من التظاهرات الحاشدة في جميع أنحاء البلاد، وتعهدوا بالخروج إلى الشوارع في تكرار لحملة 2015، التي بلغت ذروتها في مواجهات عنيفة بين الشرطة وآلاف المتظاهرين في ميدان رابين في تل أبيب.

    وتعرض تيكاه لإطلاق النار خلال شجار وقع في كريات حاييم. وذكرت تقارير أن شهود عيان قالوا لوحدة التحقيق مع أفراد الشرطة التابعة لوزارة العدل إنه على خلاف مزاعمه، فإن الشرطي لم يكن يبدو في خطر عند إطلاقه للنار.

    جنازة سولومون تيكاه في حيفا
    © REUTERS / RONEN ZVULUN
    جنازة سولومون تيكاه في حيفا

    وتم اعتقال الشرطي الذي قام بإطلاق النار على تيكاه بشبهة القتل، بحسب ما أعلنته وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة في وقت سابق الإثنين. في وقت لاحق، أفرجت محكمة الصلح في حيفا عنه وأمرت بوضعه رهن الحبس المنزلي.

    بحسب "القناة 12" يزعم الشرطي أنه فتح النار لأنه اعتقد أنه في خطر لكنه صوب مسدسه للأسفل، وأن رصاصة ارتدت من الأرض وأصابت تيكاه.

    وقال نتنياهو في بيان له يوم الإثنين "أشعر بالحزن على الخسارة المفجعة لحياة سولومون تيكاه في الليلة الماضية في حيفا. نبعث جميعنا بتعازينا إلى عائلته. لقد ناقشت المسألة مع المفوض العام للشرطة بالوكالة الإثنين، والذي وعدني بأننا سنبذل جهودا كبيرة للوصول إلى الحقيقة بأقرب وقت ممكن".

    كما دعا رئيس الوزراء إلى دمج أكبر للأقلية الإثيوبية في المجتمع الإسرائيلي.

    وتابع قائلا "إن المجتمع الإثيوبي عزيز علينا جميعا، ونحن نبذل جهودا كبيرة في السنوات الأخيرة لدمجه بشكل كامل في المجتمع الإسرائيلي، ويتعين علينا القيام بالمزيد".

    انظر أيضا:

    المقداد يحذر إسرائيل: سوريا لن تسكت وسنرد الصاع صاعين
    إسرائيل: مؤتمر البحرين أعطى شعورا بنهاية عصر ما وهناك تعاون يخدم جميع الأطراف
    إسرائيل تقول إن ردع إيران يتطلب "قوة قصوى"
    خبير: أطماع إسرائيل تستهدف العمق الإيراني بدءا من دمشق
    يهود إثيوبيا ضحايا العنصرية في إسرائيل
    سلطنة عمان ترد على إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل
    عملية عسكرية في إسرائيل لتوزيع "مصاصات" على الجنود والمجندات
    الكلمات الدلالية:
    أخبار إسرائيل, العنصرية, مقتل, الشرطة الإسبانية, إسرائيل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    اختبارات التأهيل لـ الحق في ارتداء قبعة المارون بين الأفراد العسكريين والعاملين في وحدات القوات الخاصة في منطقة سيبيريا في مركز غورني للتدريب في منطقة نوفوسيبيرسك الروسية
    أفضل صور "سبوتنيك" في شهر يونيو 2019
    رائدا فضاء روسي وأمريكي سيقومان برحلة فضاء حول الأرض
    رائدا فضاء روسي وأمريكي يقومان برحلة فضاء حول الأرض
    مدفع هاوتزر ذاتي الحركة 2إس1 غفوزديكا (قرنفل)
    مدفع هاوتزر الذاتي الحركة "2إس1" (غفوزديكا)
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك