عقب الهجوم الذي وقع في كابول... غوتيريش يدعو أطراف النزاع في أفغانستان إلى حماية المدنيين

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أطراف النزاع في أفغانستان إلى حماية المدنيين، وذلك على خلفية هجوم دامي تبنته حركة طالبان، واستهدف منشأة تابعة لوزارة الدفاع بوسط العاصمة كابول.

الأمم المتحدة — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في بيان: "إن الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالغضب والحزن العميق إزاء الهجوم … الذي وقع في 1 تموز /يوليو بوسط العاصمة كابول المأهولة بالسكان المدنيين".

ووفقا للمتحدث، جدد الأمين العام للأمم المتحدة تأكيده على أن القانون الإنساني الدولي يحظر بشكل واضح، الهجمات العشوائية على المدنيين، و"يدعو جميع أطراف النزاع في أفغانستان إلى التقيد بالتزاماتها بحماية المدنيين".

وبلغت حصيلة الهجوم 120 شخصا بين قتيل وجريح علاوة على مقتل المهاجمين الخمسة.