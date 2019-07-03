تركيا تحتاط لاحتمال وقف إمدادات الأسلحة الأمريكية

قررت تركيا أن تحتاط لاحتمال توقف الولايات المتحدة عن تزويدها بالأسلحة والذخيرة.

يمكن أن تتوقف الولايات المتحدة عن تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى تركيا عقابا لها على شراء وسائط الدفاع الجوي من روسيا.

أفادت وكالة أنباء "بلومبيرغ" بأن تركيا احتاطت لاحتمال فرض الكونغرس عقوبات عليها لشرائها وسائط الدفاع الجوي من روسيا، فشكّلت مخزون قطع غيار للأسلحة الأمريكية.

أما عن احتمال إحجام الولايات المتحدة عن بيع طائرات "إف-35" إلى تركيا فيشار إلى احتمال توجه تركيا لشراء الطائرات المقاتلة من روسيا.

وقد قيل في نهاية شهر مايو/ أيار الماضي إن تركيا قد تحصل على طائرات "سو-57" إذا تخلت الولايات المتحدة عن توريد طائرات "إف-35" لها.

وكانت تركيا قد تعاقدت على شراء منظومات صواريخ "إس-400" المضادة للأهداف الجوية من روسيا.