روحاني: إجراءات إضافية لتقليص التزاماتنا بالاتفاق النووي الشهر الجاري

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن بلاده ستتخذ في 7 يوليو/ تموز، إجراءات إضافية لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي مع الدول الكبرى.

وقال الرئيس روحاني إن إيران ستخفض المزيد من التزاماتها النووية وتبدأ تخصيب اليورانيوم بالمقدار الذي تحتاجه.

وأضاف روحاني أن "إيران لن تكتفي بتخصيب اليورانيوم عند مستوى 3.67% بعد السابع من الشهر الجاري، بل سترفع مستوى التخصيب بداية من السابع من الشهر الجاري".

كما أعلن أيضا أنه ستتم إعادة تأهيل مفاعل "أراك" للماء الثقيل، استئناف إنتاج البلوتونيوم في حال لم تنفذ أوروبا التزاماتها.

وتابع "إذا لم تف الدول التي لا تزال ضمن الاتفاق النووي بوعودها فسيعود مفاعل آراك بعد 7 يوليو لأنشطته السابقة".

وأضاف "إيران ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي ما دام الجانب الآخر ملتزما به".

وعن الآلية المالية الأوروبية للتعامل مع إيران في ظل العقوبات الأمريكية، قال روحاني، إنها "حتى الآن هي استعراض فقط. ممكن لهذه الآلية أن تكون عملية أكثر إذا قاموا بنقل أموال نفطنا من خلالها وقاموا بشراء النفط منا".

وعن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، قال روحاني "أمريكا من بدأت اللعب بالنار في المنطقة، ويجب عليهم العودة إلى التزاماتهم في الاتفاق النووي، وإذا عادت فجميعنا سوف نعمل وفق الاتفاق النووي".