هلع في مستوطنات إسرائيلية بعد "إنذار كاذب"

دوت صافرات الإنذار فجر اليوم الأربعاء في عدة مستوطنات إسرائيلية في المنطقة المعروفة باسم غلاف غزة.

وبحسب "القناة الثانية" العبرية، دوت صفارات الإنذار في "سديروت" والمجلس الإقليمي "شاعر هنيجيف" وكيبوتس "إيفيم"، بحسب موقع "عكا" للشؤون الإسرائيلية.

ونقلت القناة، عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي قوله "إن صفارات الإنذار كانت بالخطأ، وأن الحديث يدور عن إنذار كاذب".

#عاجل متابعة للتقارير عن تفعيل صافرات الانذار في مدينة #سديروت وبلدة إيڤيم فالحديث عن إنذار كاذب — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 3, 2019

​وفي السياق ذاته نقل الموقع، عن أمير بوخبوط، محلل الشؤون العسكرية، تحدث لموقع "والا " العبري، أن حركة حماس أجرت فجر اليوم، تجربة إطلاق صواريخ تجاه البحر.

وقالت "القناة 13" العبرية، إن الحركة أجرت منذ الصباح عمليات إطلاق صواريخ تجريبية تجاه سواحل قطاع غزة.

وكشف موقع "القدس" أن صفارات الإنذار أدت إلى حالة هلع في أوساط المستوطنين بسديروت بعد أن توجهوا للمناطق المحمية خشيةً من سقوط صواريخ، قبل أن يعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق عن أنه إنذار كاذب.