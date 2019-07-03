الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يشكر روسيا على دورها في ضمان الأمن في العالم

عبر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف العيثمين، اليوم الأربعاء، عن شكره للدور الذي تلعبه روسيا في ضمان الأمن والاستقرار العالمي، مشيرا إلى الجهود التي يبذلها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لتحقيق هذا الهدف.

أشكر روسيا على دورها في ضمان الأمن في العالم وعلى الجهود المبذولة من قبل الرئيس بوتين شخصيا.

ويزور أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، موسكو، حاليا، وعقد صباح اليوم الأربعاء مؤتمرا صحفيا مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.