لافروف: الخطة الأمريكية الاقتصادية بشأن التسوية الفلسطينية تتعارض مع قرارات مجلس الأمن

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائه مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف العيثيمين أن الخطة الأمريكية الاقتصادية بشأن التسوية الفلسطينية تتعارض مع قرارات .مجلس الأمن