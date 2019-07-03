فرنسا: إيران لن تربح شيئا في حال خرجت من الاتفاق النووي

قالت الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، إن إيران لن تربح إذا خرجت من الاتفاق النووي، مشيرة إلى أن التشكيك بالاتفاق سيزيد من التوترات في المنطقة.

وذكرت الخارجية، في بيان لها، "إيران لن تربح شيئا في حال خرجت من الاتفاق النووي والتشكيك بالاتفاق سيؤجج التوتر الحاصل أصلا في المنطقة".

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قد أعلن، اليوم، أن بلاده ستتخذ في 7 يوليو/ تموز، إجراءات إضافية لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي مع الدول الكبرى.

وقال الرئيس روحاني إن إيران ستخفض المزيد من التزاماتها النووية وتبدأ تخصيب اليورانيوم بالمقدار الذي تحتاجه.

وأضاف روحاني أن "إيران لن تكتفي بتخصيب اليورانيوم عند مستوى 3.67% بعد السابع من الشهر الجاري، بل سترفع مستوى التخصيب بداية من السابع من الشهر الجاري".

كما أعلن أيضا أنه ستتم إعادة تأهيل مفاعل "أراك" للماء الثقيل، واستئناف إنتاج البلوتونيوم في حال لم تنفذ أوروبا التزاماتها، وذلك بحسب وكالة "فارس".

وتابع "إذا لم تف الدول التي لا تزال ضمن الاتفاق النووي بوعودها فسيعود مفاعل آراك بعد 7 يوليو لأنشطته السابقة".

وأضاف "إيران ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي ما دام الجانب الآخر ملتزما به".

وعن الآلية المالية الأوروبية للتعامل مع إيران في ظل العقوبات الأمريكية، قال روحاني، إنها "حتى الآن هي استعراض فقط. ممكن لهذه الآلية أن تكون عملية أكثر إذا قاموا بنقل أموال نفطنا من خلالها وقاموا بشراء النفط منا".

وعن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، قال روحاني "أمريكا من بدأت اللعب بالنار في المنطقة، ويجب عليهم العودة إلى التزاماتهم في الاتفاق النووي، وإذا عادت فجميعنا سوف نعمل وفق الاتفاق النووي".