الخارجية التركية: قصف معسكر اللاجئين في ليبيا جريمة ضد الإنسانية

القاهرة — سبوتنيك. وقال بيان للخارجية التركية، على لسان الناطق باسم الوزارة حامي أقصوي "الهجوم على مركز المهاجرين غير النظاميين في تاجوراء قرب طرابلس، الذي خلف العشرات من القتلى الأبرياء، هو جريمة ضد الإنسانية".

وتابعت الوزارة "ينبغي فتح تحقيق دولي فوري لتحديد المسؤول، وننتظر من المجتمع الدولي أن يتحرك في أقرب فرصة".

وفي وقت سابق، أعلن الناطق الرسمي باسم الطب الميداني والدعم في طرابلس مالك المرسيط في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" إن "حصيلة القصف الجوي الذي استهدف مركز إيواء مهاجرين غير شرعيين في منطقة تاجوراء وصل إلى 40 قتيلا و80 جريحا وهم مهاجرون من جنسيات إفريقية مختلفة"، مضيفا أن "مركز الإيواء المهاجرين يقع في منطقة تاجوراء شرق طرابلس ولا تزال فرق الإسعاف مستمرة في إنقاد الجرحى جراء هذا القصف".