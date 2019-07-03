سفير إيراني: دول حليفة لأمريكا في المنطقة لا تدعم اتهامنا بمهاجمة سفن بالخليج

قال ​مجيد تخت روانجي، سفير إيران في الأمم المتحدة، إن هناك عددا من دول منطقة الشرق الأوسط لا تدعم اتهامات أمريكا لإيران بأنها من تقف خلف الهجمات التي تعرض لها عدد من السفن في منطقة الخليج.

وأضاف روانجي في مقابلة لـ CNN الأمريكية، أن حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة لا يدعمون الاتهامات التي وجهتها أمريكا لطهران بأنها من يقف خلف الهجمات التي تعرضت لها عدد من السفن في منطقة الخليج.

وأوضح روانجي: "سبق ورفضنا مثل هذه المزاعم… في الحقيقة هذه المزاعم غير مدعومة من بعض الدول الإقليمية ومن بعض حلفاء أمريكا المقربين (بالمنطقة) فكيف يمكنهم زعم أن ذلك صحيحا؟ قلنا سابقا إن هذا أمر لا تسعى إليه إيران فنحن لا نريد مشاكل وتوتر في المنطقة ولا نسعى وراء صراع، وعليه هذا ليس عملنا.."

وتحدث الدبلوماسي الإيراني في جانب من المقابلة عن الوضع الاقتصادي لبلاده وقدرة طهران على تحمل العقوبات الاقتصادي الأمريكية عليها، وقال: "اعتقد أننا قادرون على ذلك، واجهنا أوضاعا صعبة خلال الحرب الإيرانية العراقية وفرض العراق حربا لـ8 سنوات على إيران، تمكنا من النجاة، ومتأكد أنه يمكننا ذلك الآن".

وأضاف: "نعم، العقوبات الاقتصادية تفرض ضغوطا على الشعب الإيراني هذه حقيقة، لكن هذا لا يعني أننا سنخضع للضغط، في الحقيقة الشعب الأمريكي ليسوا مؤيدين لوضع ضغوط على أمة أخرى.. نعم هناك ضغط ولكننا سنتولى الأمر كما توليناه في الماضي".

قال قائد بالبحرية الأمريكية إن الهجوم الذي استهدف ناقلة النفط اليابانية في بحر عمان الشهر الماضي، يرجح أنه ناتج عن لغم بحري.

وأشار الجنرال شون كيدو، القائد بالبحرية الأمريكية، إلى أن "الألغام المستخدمة في الهجوم تحمل تشابها صارخا مع ألغام إيرانية جرى الكشف عنها".

وأضاف في تصريحات للصحفيين في منشأة تابعة للقيادة المركزية لقوات البحرية الأمريكية قرب ميناء الفجيرة بالإمارات، إن "تقييم القيادة المركزية للبحرية يشير إلى أن الهجوم والضرر الذي لحق بالناقلة كوكوكا وقعا نتيجة للغم بحري".

وأضاف القائد الأمريكي: "اللغم زرع أعلى خط الماء بالناقلة والهدف لم يكن إغراقها فيما يبدو، مؤكدا أن "اللغم اللاصق الذي استخدم في الهجوم يمكن تمييزه ويحمل أيضا تشابها صارخا مع ألغام إيرانية عرضت على الملأ بالفعل في عروض عسكرية إيرانية".

ونشرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، صورا جديدة تقول إنها تثبت تورط إيران في استهداف ناقلتي النفط اللتين تعرضتا لهجوم في خليج عمان الخميس الماضي.

في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت المحلي ، اقترب زورق دورية للحرس الثوري الإيراني طراز (Gashti) من الناقلة كوكوكا كورايجس تمت ملاحظته وتسجيله وهو يزيل الألغام المنفجرة وغير المنفجرة من كوكوكا كورايجس..#سنتكوم #سنتكام pic.twitter.com/W6raTBhl4g — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) June 14, 2019

​والصورة الجديدة تظهر نفس اللقطات التي ظهرت في وقت سابق في فيديو أبيض وأسود منخفض الجودة أصدره الجيش الأمريكي، غير أن الصور الجديدة تبدو أكثر وضوحًا وملونة، وهي عبارة عن لقطات أخدت من فيديو صور جوا للحادث بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

ونشر الجيش الأمريكي صورا، الاثنين الماضي، قال إنها لقوة من الحرس الثوري الإيراني وهي تزيل لغما لاصقا لم ينفجر من ناقلة يابانية، تعرضت لهجوم في خليج عمان.

ذكرت القيادة المركزية للجيش الأمريكي في بيان يشرح الصور، أن إيران مسؤولة عن الهجوم بناء على أدلة من تسجيل مصور ومصادر، مشيرة إلى المهارة المطلوبة لسرعة إزالة اللغم اللاصق الذي لم ينفجر.

في الساعة 8:09 صباحًا بالتوقيت المحلي ، لاحظت طائرة أمريكية قارب دورية للحرس الثوري الإيراني من طراز هنديجان وزوارق هجومية سريعة / وزوارق شاطئية سريعة (FAC/FIAC) بالقرب من التاير (Altair). #سنتكوم #سنتكام pic.twitter.com/QdPMsIjytt — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) June 14, 2019

​وتعرضت ناقلتي نفط لانفجارات في بحر عمان، يوم الخميس 13 حزيران/ يونيو، نجمت عن هجوم محتمل، وقالت طهران إن السفينتين على صلة باليابان، واصفة الهجوم بالمشبوه لتزامنه مع زيارة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، للبلاد.

ورفضت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة بشكل قاطع المزاعم الأمريكية الذي "لا أساس لها" بشأن الهجمات على ناقلتي نفط في خليج عُمان، وأنه على الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة التخلي عن الدعوة للحرب وأن يوقفوا سعيهم إلى إشعال فتنة وينهوا عملياتهم وتخطيطاتهم السرية التي تهدف إلى اتهام الآخرين في المنطقة.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الخميس 13 حزيران/ يونيو، أن الولايات المتحدة، تعتقد أن إيران مسؤولة عن الهجمات على الناقلات في خليج عمان.