غوتيريش يدعو إلى تحقيق مستقل في الضربة الجوية على مركز للمهاجرين في ليبيا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، لإجراء تحقيق دولي ومستقل حول القصف الذي تعرض له مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء شرق العاصمة الليبية طرابلس.

القاهرة — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمر صحفي: "الأمين العام يدين قصف مركز إيواء المهاجرين في ليبيا، ويذكّر جميع الأطراف بالتزاماتهم وفقا للقانون الدولي الإنساني، بعدم تعريض حياة المدنيين للخطر، ويطالب بنقل المهاجرين لمراكز إيواء آمنة".

وأضاف دوجاريك: "الأمين العام يطالب بالتحقيق الفوري الدولي والمستقل لهذه الأحداث بما يضمن تقديم المسؤولين عن ارتكاب هذا القصف للعدالة".

وتابع دوجاريك: "الأمين العام يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا والعودة للعملية السياسية…".

وفي وقت سابق، أعلن الناطق الرسمي باسم الطب الميداني والدعم في طرابلس مالك المرسيط في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" إن "حصيلة القصف الجوي الذي استهدف مركز إيواء مهاجرين غير شرعيين في منطقة تاجوراء وصل إلى 40 قتيلا و80 جريحا وهم مهاجرون من جنسيات إفريقية مختلفة"، مضيفا أن "مركز الإيواء المهاجرين يقع في منطقة تاجوراء شرق طرابلس ولا تزال فرق الإسعاف مستمرة في إنقاد الجرحى جراء هذا القصف".