الحرس الثوري يعلن القضاء على مجموعة مسلحة ثانية حاولت التسلل من الحدود التركية

أعلن الحرس الثوري الإيراني القضاء على مجموعة مسلحة "حاولت التسلل من الحدود التركية في محافظة أذربيجان الغربية شمال البلاد" بحسب ما أفادت به وسائل إعلام.

طهران — سبوتنيك . ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، مساء اليوم الأربعاء، أن "الحرس الثوري قضى بالكامل على مجموعة إرهابية ثانية في منطقة ماكو التابعة تشالديران في محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب البلاد".

وأضافت الوكالة: "هذه المجموعة حاولت يوم أمس إنقاذ ومساعدة الفارين من المجموعة الإرهابية الأولى التي اشتبكت مع قوات مقر حمزة سيد الشهداء (التابعة للحرس الثوري)، ثم حاولت التسلل من الأراضي التركية ودخلت الحدود الإيرانية".

وأكد الحرس الثوري: "بسبب يقظة الجنود وردهم في الوقت المناسب تم القضاء بشكل كامل على المجموعة، ولا تزال جثث القتلى وأسلحتهم بيد الجنود".

وأعلنت أمس قوات الحرس الثوري الإيراني مقتل اثنين وجرح آخرين، ضمن مجموعة إرهابية حاولت التسلل إلى الأراضي الإيرانية عند المنطقة الحدودية مع تركيا.

Terrorists Trying Hard to Retake Lost Areas in Hama with Ankara Cooperationhttps://t.co/d6m6DruFIK pic.twitter.com/RuqhyAxL1W — Fars News Agency (@EnglishFars) July 3, 2019

وقالت وكالة "فارس" الإيرانية، نقلا عن العلاقات العامة لفيلق "حمزة" للمشاة في الحرس الثوريالإيراني: "مقتل اثنين وجرح باقي أعضاء مجموعة إرهابية حاولت التسلل إلى الأراضي الإيرانية عند المنطقة الحدودية مع تركيا في محافظة أذربيجان الغربية".

وأضافت الوكالة: "قتل اثنان من عناصر حرس الحدود التابعة للحرس الثوري خلال الاشتباك مع المجموعة الإرهابية".

وأكد الحرس: "تمت مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر وأجهزة اتصال كانت بحوزة الإرهابيين".