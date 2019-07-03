ظريف: العدوان الأمريكي على إيران لم يبدأ من ترامب

أعلن وزير الخارجية محمد جواد ظريف، مساء اليوم الأربعاء، أن العدوان الأمريكي ضد إيران لم يبدأ من ترامب.

نشر ظريف، مساء اليوم الأربعاء، تغريدة عبر حسابه في تويتر، بمناسبة الذكرى السنوية لفاجعة إسقاط طائرة الركاب الإيرانية، أكد فيها بأن "العدوان الأمريكي ضد إيران لم يبدأ من ترامب".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني في تغريدته: "قبل 31 عاما في مثل هذا اليوم، أقدمت فرقاطة أمريكية على إسقاط طائرة نقل الركاب الإيرانية النفاثة بالرحلة رقم 655 فوق المياه الإقليمية الإيرانية، مما أسفر عن استشهاد 290 من (المدنيين) الأبرياء بمن فيهم 66 طفلا.

31 yrs ago today, US warship shot down #IR655—a passenger jet—over Iran's territorial waters, killing 290 innocents incl 66 children.



US aggression against Iran did not begin with @realdonaldtrump. Courage & foresight—true grit in the face of #B_Team's thirst for war—can end it. pic.twitter.com/1Bu5MIiDpV — Javad Zarif (@JZarif) July 3, 2019

وتابع ظريف أن الاعتداءات الأمريكية على إيران لم تبدأ بـ"دونالد ترامب"، الشجاعة وبعد البصيرة والارادة الحقيقة أمام ضمأ فريق "ب" إلى الحرب، من شان ذلك أن يضع حدا لهذه الانتهاكات".

يذكر أنه في 3 تموز/يوليو 1988 تم إسقاط طائرة الإيرباص الإيرانية بالرحلة رقم 655 فوق مياه الخليج الفارسي، والتي كانت في طريقها من بندر عباس (جنوب إيران) إلى دبي، بواسطة الفرقاطة الأمريكية "فينسنس"، مما أسفر عن استشهاد جميع ركابها وطاقم الطائرة البالغ عدهم 290 شخصا، كما نقلت وكالة "ارنا".

ولم تتحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية في هذا الحادث، وعليه لم يتم إدانة أي من طاقم الفرقاطة فينسنس بل العكس تم تكريم قائدها "ويليام راجرز" ومنحه ميدالية الشجاعة.