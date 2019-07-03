ترامب يحذر روحاني: يمكن لدغكم كما لم يلدغ أي شخص من قبل

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران، اليوم الأربعاء، بـ"توخي الحذر من التهديدات"، وذلك بعد أن قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن البلاد ستعزز تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز الحد الأقصى المحدد في الاتفاق النووي لعام 2015.

وحسب "رويترز" حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران اليوم الأربعاء قائلا "انتبهوا للتهديدات" وذلك بعدما قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده ستخصب اليورانيوم إلى أعلى من السقف الذي يحدده الاتفاق النووي المبرم في عام 2015

وقال ترامب على تويتر "أصدرت إيران للتو تحذيرا جديدا. يقول روحاني إنهم سيخصبون اليورانيوم ‘بأي قدر نريده‘ إذا لم يكن هناك اتفاق نووي جديد".

وأضاف "انتبهوا للتهديدات، فهي يمكن أن ترتد لتلدغكم كما لم يلدغ أي شخص من قبل".

وأعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن بلاده ستتخذ في 7 يوليو/ تموز، إجراءات إضافية لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي مع الدول الكبرى.

وقال الرئيس روحاني إن إيران ستخفض المزيد من التزاماتها النووية وتبدأ تخصيب اليورانيوم بالمقدار الذي تحتاجه.

Iran has just issued a New Warning. Rouhani says that they will Enrich Uranium to “any amount we want” if there is no new Nuclear Deal. Be careful with the threats, Iran. They can come back to bite you like nobody has been bitten before! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 3, 2019

وأضاف روحاني أن "إيران لن تكتفي بتخصيب اليورانيوم عند مستوى 3.67% بعد السابع من الشهر الجاري، بل سترفع مستوى التخصيب بداية من السابع من الشهر الجاري".

كما أعلن أيضا أنه ستتم إعادة تأهيل مفاعل "أراك" للماء الثقيل، استئناف إنتاج البلوتونيوم في حال لم تنفذ أوروبا التزاماتها، وذلك بحسب وكالة "فارس".

وتابع "إذا لم تف الدول التي لا تزال ضمن الاتفاق النووي بوعودها فسيعود مفاعل آراك بعد 7 يوليو لأنشطته السابقة".

وأضاف "إيران ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي ما دام الجانب الآخر ملتزما به".

وعن الآلية المالية الأوروبية للتعامل مع إيران في ظل العقوبات الأمريكية، قال روحاني، إنها "حتى الآن هي استعراض فقط. ممكن لهذه الآلية أن تكون عملية أكثر إذا قاموا بنقل أموال نفطنا من خلالها وقاموا بشراء النفط منا".

وعن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، قال روحاني "أمريكا من بدأت اللعب بالنار في المنطقة، ويجب عليهم العودة إلى التزاماتهم في الاتفاق النووي، وإذا عادت فجميعنا سوف نعمل وفق الاتفاق النووي".