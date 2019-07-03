رغم التحذيرات الأمريكية... 840 رحلة طيران أجنبية تعبر أجواء إيران يوميا

أعلن المدير التنفيذي لشركة المطارات والملاحة الجوية، عن عبور 840 رحلة طيران أجنبية أجواء إيران يوميا، مؤكدا أن زيادة الطلب لعبور الأجواء يأتي بعد انحسار التوترات في المنطقة ومرغوبية الممرات الجوية للبلاد.

وأكد سياوش أمير مكري، اليوم الأربعاء، أن الرحلات الجوية عبر أجواء إيران شهدت انخفاضا على مدى أيام بعد تحذيرات من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (بعد إسقاط الدرون الأمريكي في أجواء إيران)، ما لبثت أن ازدادت مجددا بعد انحسار التوترات في المنطقة، كما نقلت وكالة "فارس".

ولفت إلى أن شركات الطيران تدرك أمان أجواء إيران، وجدواها الاقتصادية وقصر المسافة، لذلك عادت لوظعها الطبيعي مجددا مع ارتفاع الحجم المروري، مؤكدا أن حجم الرحلات سيعود لما كان عليه قبل شهر.

وشدد أمير مكري أن إيران لم تفاوض أية شركة طيران أجنبية لإقناعها استخدام أجوائها، فضلا عن أنها لم تقدم أية محفزات لترغيب هذه الشركات التي تستغل هذه الأجواء طواعية.