زلزال شدته 5.4 درجة يضرب الساحل الشرقي لكامشاتكا

أعلنت هيئة المسح الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في منطقة كامتشاتكا، أن زلزالا قويا بلغت شدته 5.4 درجة وقع في منطقة المحيط الهادئ قبالة الساحل الشرقي لشبه جزيرة كامشاتكا الروسية.

بتروبافلوفسك — سبوتنيك. وقال ممثل الهيئة لوكالة "سبوتنيك": إن "الحدث الزلزالي الذي بلغت شدته 5.4 درجة وقع في منطقة المحيط الهادئ قبالة الساحل الشرقي لكامشاتكا، صباح اليوم الخميس بالتوقيت المحلي، كان مركزه على عمق 51.8 كيلومترا وعلى بعد 102 كيلومترا شرق قرية أوست كامشاتكا".

ووفقا لمديرية حالة الطوارئ في منطقة كامتشاتكا، لم يشعر سكان المنطقة في الهزات.

وتقع شبه جزيرة كامتشاتكا فوق حزام النار في المحيط الهادئ، وهو عبارة عن منطقة تمتد على شكل قوس عريض وتشهد نشاطا زلزاليا وبركانيا كبيرا.