بوتين: لدى روسيا الإرادة السياسية للاتفاق على الحد من التسلح وتنتظر ذلك من الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا لديها الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاقات في مجال الحد من التسلح، مشيرا إلى أن الأمر الآن متروك للولايات المتحدة.

روما — سبوتنيك. وقال بوتين في مقابلة مع صحيفة كوريير ديلا سيرا الإيطالية: أن "التوصل إلى اتفاقات ملموسة في مجال الحد من التسلح من شأنه أن يعزز الاستقرار الدولي".

وأضاف بوتين: أن "روسيا لديها الإرادة السياسية للقيام بهذا العمل، والآن الأمر متروك للولايات المتحدة"، مشيرا إلى أنه تحدث بشأن هذا الموضوع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش أعمال قمة العشرين الكبار التي عقدت مؤخرا في اليابان.

كما أشار بوتين إلى أن روسيا اقترحت في أكتوبر الماضي على الولايات المتحدة تبني إعلان "عدم جواز الحرب النووية" والإقرار بعواقبها المدمرة.

وقال بهذا الصدد، لكن "حتى الآن، رد فعل من الجانب الأمريكي لم يتبع".

في نفس الوقت، نوه الرئيس الروسي، أن واشنطن بدأت مؤخرا في التفكير في استئناف حوار ثنائي على أجندة استراتيجية واسعة النطاق.

هذا ويقوم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بزيارة إلى إيطاليا، يوم 4 تموز/ يوليو، حيث سيجري محادثات مع الرئيس سيرجيو ماتاريلا ورئيس مجلس الوزراء جوزيبي كونتي، ويلتقي مع بابا الفاتيكان فرانسيس.