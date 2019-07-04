كوبا تدين العقوبات الأمريكية الجديدة: هجوم على علاقات الدول ذات السيادة

مكسيكو — سبوتنيك. وكتب وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز على صفحته على تويتر: إن "الولايات المتحدة لا تملك الحق في فرض تدابير عقابية من جانب واحد ضد الشركات الكوبية أو أي دولة تتاجر مع فنزوي.".

وأضاف: "هذا انتهاك للقانون الدولي، والقواعد التي تنظم التجارة، وهجوم على علاقات الدول ذات السيادة".

#US has no right to impose unilateral measures on entities of Cuba or any other country trading with #Venezuela. It is a violation of International Law, the rules that govern trade and an assault on the relations with sovereign States. — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) July 4, 2019

هذا وفي قت سابق، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة المعادن الكوبية، بسبب الوضع في فنزويلا.