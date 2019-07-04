بوتين حول العلاقات بين روسيا و"الناتو": ينبغي التخلي عن أيام الحرب الباردة ومفاهيم "الاحتواء"

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ردا على سؤال بشأن مخاوف روسيا من توسع حلف شمال الأطلسي، قائلا: "للتغلب على الوضع غير الصحي الحالي في نظام الأمن العالمي من الضروري التخلي عن" فلسفة الكتل".

موسكو — سبوتنيك. وأضاف بوتين في مقابلة مع صحيفة كوريير ديلا سيرا الإيطالية ردا على سؤال حول مخاوف الاتحاد الروسي من توسع الناتو ومزاعم أوروبا الشرقية بشأن المظاهر العدوانية المحتملة لموسكو: " للتغلب على الوضع غير الصحي الحالي — من الضروري التخلي عن الحرب الباردة القديمة

ومفاهيم "الاحتواء" و"فلسفة الكتل".

وشدد الرئيس الروسي على أن "نظام الأمن العالمي ينبغي أن يكون موحدا وغير قابل للتجزئة".

في سياق متصل أعلن بوتين أن الضجة حولالتدخل الروسي في الانتخابات الأوروبية هدفه مواصلة تشويه صورة روسيا في عيون الأوروبيين.

وقال بوتين إن "اتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية هي ذروة العبثية والكل يعرف كيف انتهت هذه القصة"