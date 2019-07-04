الأسطول الروسي يدخل اليونان رغما عن أمريكا

وأكد مصدر حكومي يوناني لـ"سبوتنيك" أن السلطات اليونانية لا تنوي حظر دخول السفن الحربية الروسية إلى الموانئ اليونانية بسبب صدور قانون بهذا الشأن في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن "لا مكان للحديث عن أن هذا سيؤثر على رسو السفن الروسية في اليونان".

ويدعو القانون بشأن التعاون الأمني في شرق المنطقة المتوسطية الذي تبنته الولايات المتحدة، دول المنطقة، اليونان وقبرص وإسرائيل، إلى عدم تقديم الخدمات إلى السفن الروسية في موانئها.

وترفض قبرص أيضا الاستجابة لمطلب الولايات المتحدة. وقال وزير دفاع جمهورية قبرص، سافاس إنغيليديس، إنه لا يمكن لأية دولة أن ترغم نيقوسيا على منع انتفاع السفن الروسية والسفن الأخرى بمنشآت الموانئ القبرصية.