جورجيا... البحث عن مخرج لإبقاء السياح

عبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه من عواقب الأزمة بين جورجيا وروسيا.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان حول حظر روسيا للرحلات الجوية إلى جورجيا إن الأزمة بين روسيا وجورجيا قد تترك أثرها السلبي على مواطني كلا البلدين.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يرى مبررا لحظر الرحلات الجوية من روسيا إلى جورجيا.

وحظر الرئيس فلاديمير بوتين الرحلات الجوية إلى جمهورية جورجيا بعد أن شهدت جورجيا أعمال الشغب، ووجه الحكومة بإعادة السياح الروس إلى الوطن.

وبدأت أعمال الشغب في العاصمة الجورجية تبليسي في 20 يونيو/حزيران. وقيل إن أعمال الشغب سببها حضور ممثلي روسيا إلى اجتماع الجمعية البرلمانية المشتركة للدول الأرثوذكسية. وأعلنت الرئيسة الجورجية زورابيشفيلي أنها تعتبر موسكو عدوا.

بيد أن جورجيا قد تواجه خسائر مالية فادحة لتوقف السياح الروس عن الذهاب إليها. ولذلك تبحث السلطات الجورجية عن مخرج لإبقاء السياح الروس في بلادها.