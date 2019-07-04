واشنطن... عرض مدرعات صدئة في يوم الاستقلال

علقت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" على ظهور آليات عسكرية مدرعة قديمة في واشنطن.

وقال مصدر في البنتاغون لـ"سبوتنيك" إنهم لا يهتمون بمظهر المدرعات التي يتم عرضها في واشنطن بمناسبة عيد الاستقلال.

وقد تم إحضار عربتين قديمتين صدئتين من عربات "برادلي" المدرعة إلى واشنطن. وستظهر في نفس المكان دبابتان من دبابات "أبرامز" وسيارة من سيارات "همفي" المدرعة وعربة مدرعة مجنزرة من طراز "إم88".

وقال المصدر في رد له على سؤال لماذا يتم عرض المدرعات القديمة "إن البيت الأبيض طلب هذه الآليات بالذات".

ويتوقع أن يتحدث الرئيس دونالد ترامب في حفل يقام احتفاء بعيد الاستقلال، عن القوة العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية.