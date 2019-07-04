الخارجية الأفغانية: نثمن كل مساعي إحلال السلام في البلاد

كابول — سبوتنيك. صرح المتحدث باسم الخارجية الأفغانية بذلك، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول مدى تناغم تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجديدة، مع مساعي الحكومة الأفغانية لإحلال السلام والاستقرار في هذا البلد.
وتابع: "من المؤكد أن روسيا بلد قوي عالميا وإقليميا في منطقتنا".
واستطرد: "من الطبيعي أن للروس تأثيرهم على القضايا الإقليمية، ونأمل أن يستفيدوا من هذا التأثير لصالح الدولة والشعب الأفغاني".
وقال أحمدي: "هذه التصريحات هي استمرار لتلك الأمور، التي نتابعها نحن في حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية".
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