مجلة: ثلث الأمريكيين يؤيدون هجوما نوويا على كوريا الشمالية

يؤيد 33 في المئة من الأمريكيين إلقاء قنبلة نووية على كوريا الشمالية، حسبما يقول استطلاع رأي، تم الكشف عنه، الشهر الماضي.

ذكرت ذلك مجلة " ناشيونال إنترست " الأمريكية، في تقرير نشرته يوم 29 يونيو / حزيران الماضي، حول استطلاع رأي شمل 3 آلاف أمريكي.

ويؤيد ثلث المستطلعة آراؤهم، قيام واشنطن بضربة عسكرية استباقية ضد بيونغ يانغ، إذا اختبرت الأخيرة صواريخ باليستية بعيدة المدى يمكنها حمل رؤوس نووية، وضرب الولايات المتحدة الأمريكية.

ويرى مؤيدو إلقاء قنبلة نووية على كوريا الشمالية، أنه يجب اتخاذ تلك الخطوة بغض النظر عن الإصابات بين المدنيين، التي ستخلفها تلك الهجمات.

والتقى الرئيس الأمريكي، ​دونالد ترامب​، في 30 يونيو الماضي، الزعيم الكوري الشمالي، ​كيم جون أون، على الحدود​ في المنطقة المنزوعة ​السلاح​ بين كوريا الجنوبية والشمالية.

June 29, 2019

Poll: 33% of Americans Are in Favor of Dropping Nuclear Weapons on North Koreahttps://t.co/JsfpdLd7gb — John Hallam (@johnhallam2001) June 30, 2019

وتخطى الرئيس الأمريكي الحدود الكورية الجنوبية نحو كوريا الشمالية ليلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الذي رحب بالخطوة والتقط الجانبين صورة مشتركة على أراضي كوريا الشمالية وبعدها انتقل الاثنين إلى الجانب الكوري الجنوبي لعقد مباحثات مشتركة.

يذكر أن كوريا الشمالية أعلنت، العام الماضي، تعليق تجاربها النووية في خطوة جديدة تعزز المسار الإيجابي، إلا أن العقوبات الاقتصادية الدولية ما زالت سارية حتى الآن.