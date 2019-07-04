إيران: "المقاومة الفاعلة" ترياق لإنذارات ترامب

نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي كيوان خسروي قوله، اليوم الخميس، إن "المقاومة الفاعلة" هي الترياق في مواجهة إنذار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بالتزامات طهران بالاتفاق النووي المبرم في 2015.

وأضاف خسروي: "بانسحابه من الاتفاق النووي ، ألحق ترامب الضرر بالمسار الدبلوماسي… أفضل ترياق لكل التهديدات هو المقاومة الفاعلة"، وفقا لـ "رويترز".

وتابع قائلا: "إيران مصممة على المضي قدما في خطة مواصلة تقليص التزاماتها النووية التي ينص عليها الاتفاق".

وأنذر ترامب إيران، أمس الأربعاء، قائلا: "انتبهوا للتهديدات، فهي يمكن أن ترتد لتلدغكم كما لم يلدغ أي شخص من قبل".

وأعلنت إيران، في 15 مايو/ أيار، عن تعزيزها برنامج تخصيب اليورانيوم ردا على قرار الولايات المتحدة العام الماضي بالانسحاب من الاتفاق النووي وفرض عقوبات اقتصادية ثقيلة ضد إيران والدول والأطراف التي تقيم تجارة معها.