تسليم أنظمة الصواريخ "إس-400" إلى تركيا قد تبدأ الأسبوع المقبل

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صرح رئيس أمانة صناعة الدفاع التركية إسماعيل ديمير، اليوم الخميس، أن عمليات تسليم أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات "إس-400"، إلى تركيا قد تبدأ الأسبوع المقبل.