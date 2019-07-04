إيران تبدأ في 7 يوليو الخطوة الثانية من تقليص التزاماتها النووية

أعلن المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، كيوان خسروي، اليوم الخميس، أن إيران ستبدأ من 7 تموز تنفيذ الخطوة الثانية من تقليص التزاماتها النووية، وذلك في إطار الفقرتين 26 و36 من ​الاتفاق النووي​".