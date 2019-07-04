الاتحاد الأوروبي يدعو إيران العودة للالتزام بالاتفاق النووي

دعت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، إيران للتراجع عن زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب فوق الحد المسموح بالاتفاق النووي.

وقالت المتحدث باسم المفوضية، مايا كوتشيانتيتس، في إحاطة لها، اليوم الخميس: "فيما يخص إيران، موقفنا واضح وهو أننا ملتزمين بخطة العمل المشتركة والشاملة. ونعرب عن أسفنا من قرار إيران لأنها ستخل بشروط من الاتفاق".

وأضافت: "ندعو إيران لعكس الخطوات التي أخذتها وتعود للالتزام بالاتفاق النووي".

وأبلغت إيران، في وقت سابق، سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، بقرار المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني "بالتوقف عن تنفيذ التزامات معينة" بموجب الاتفاق حول البرنامج النووي، ومنح الدول الأوروبية 60 يوما لإثبات التزامها بالاتفاق النووي مع بلاده.

وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، في وقت سابق من شهر مايو/أيار، أن بلاده اتخذت خطوتين استراتيجيتين هامتين هما وقف بيع اليورانيوم المخصب الفائض عن الـ 300 كيلوغرام ووقف بيع الماء الثقيل الفائض عن الـ 130 كيلوغراما، مؤكدا أنها أيضا أمهلت أطراف الاتفاق النووي مدة 60 يوما لتأمين مصالح إيران في النفط والتعاملات البنكية وإن لم تفعل ستزيد بلاده نسبة تخصيبها لليورانيوم إلى النتيجة المرجوة.