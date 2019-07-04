فقدت في ظروف غامضة منذ أكثر من نصف قرن... استئناف البحث عن "مينيرفا"

استؤنفت في فرنسا عمليات البحث عن الغواصة "مينيرفا"، التي غرقت في ظروف غامضة منذ أكثر من 50 عاما.

باريس — سبوتنيك . وتشارك غواصات مسيرة في عمليات البحث في المياه العميقة والتي ستستمر لغاية 14 تموز/ يوليو، ثم يمكن استخدام طرق أخرى للبحث عن الغواصة حسب ما ذكرته صحيفة "ويست فرانس" الفرنسية.

وكانت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي قد أعلنت في شباط/ فبراير الماضي عزمها استئناف البحث. وأشارت إلى أنه "على الرغم من التقدم التقني، فإن نتيجة هذه العملية المعقدة غير واضحة".

في 27 يناير/ كانون الثاني 1968 غرقت غواصة الديزل "مينيرفا" التي كان على متنها 52 بحارًا، في منطقة تولون​​ في البحر الأبيض المتوسط في غضون أربع دقائق فقط. على الرغم من البحث الذي شاركت فيه الغواصة الشهيرة "جاك إيف كوستو"، لم يتم العثور على أي آثار لها. يفترض أن الغواصة الغارقة موجودة على عمق حوالي 2كم.

#ThisDayInMystery 1968

The French submarine Minerve and her crew of 52 disappear without warning in the Mediterranean, only miles from the port of #Toulon. No trace of the ship, or reason for her demise, has ever been found.#OTD #TDIH #TIH #disappearance #mystery pic.twitter.com/HjktqHfJSe — Today In Mystery (@maxfield_munson) January 27, 2018

واختفت "مينيرفا" بعد يومين من اختفاء الغواصة الإسرائيلية "داكار" التي اختفت في الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط. بالإضافة إلى ذلك، وفي عام 1968 غرقت غواصتان أخرتان: واحدة سوفيتية هي الغواصة "ك-129" والأخرى أمريكية هي الغواصة "العقرب".