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16:17 04 يوليو/ تموز 2019
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    سد النهضة الإثيوبي

    إثيوبيا تعلن تفاصيل جديدة بشأن سد النهضة... ماذا يحدث خلال أسابيع

    © AP Photo / Elias Asmare
    العالم
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    أعلنت إثيوبيا، أمس الأربعاء، أن أعمال البناء في سد النهضة (قيد الإنشاء) ارتفعت إلى نسبة 67%، وأنه سيتم تركيب 11 وحدة كهرباء خلال الفترة المقبلة.

    قال المهندس كيفلي هورو، مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي، إنه سيتم بناء 11 وحدة طاقة في السد خلال سبتمبر/ أيلول المقبل، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.

    وأوضح في تصريحات صحفية أمس الأربعاء بأديس أبابا، أن شركة سينوهيدرو الصينية للهندسة الكهرومائية والبناء ستتولى بناء الوحدات.

    عبد الفتاح السيسي وعمر البشير و هيلا ميريام ديسالين
    © AFP 2019 /
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    وأكد أن وحدتين من الوحدات التي يجري بناؤها من قبل شركة ألستوم الفرنسية ستبدأ إنتاج طاقة 750 ميغاوات بحلول عام 2020.

    وقال أفريم ولداكيدان، نائب مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي: إن نسبة البناء في السد بلغت 67%. والأعمال المدنية بلغت 84% بينما بلغت الأعمال الكهروميكانيكية نسبة 28% بحسب الوكالة.

    ووفقا لخطة الحكومة الإثيوبية سيتم الانتهاء من سد النهضة في عام 2022.

    وأعلن مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي، كيفلي هورو، في مارس/ آذار الماضي، أن تكاليف تمويل بناء السد بلغت نحو 98.7 مليار بر حتى الآن، متجاوزة التقديرات الأساسية، مرجعاً ذلك إلى تأخر إنجاز المشروع.

    قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي، في وقت سابق إن الإنتاج الأولي المزمع سيبلغ 750 ميغاوات، باستخدام توربينين اثنين، لافتا إلى أن الحكومة تتوقع أن يدخل السد الخدمة بشكل كامل بنهاية 2022.

    وسيكون السد أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، وسابع أكبر سد في العالم عند اكتماله.

    سد النهضة الإثيوبي
    © AP Photo / Elias Asmare
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    ويشعر المصريون بخوف شديد، في حال اكتمال بناء السد والشروع في ملء الخزان، إذ سيؤثر في تدفق الماء إلى القاهرة.

    وكانت مصر قد أعلنت أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن محادثات ستجرى مع إثيوبيا في غضون أسبوعين لتسوية الخلافات المتبقية بشأن سد النهضة الإثيوبي الذي ترى القاهرة إنه يمثل تهديدا لمواردها المائية.

    وعقد البلدان والسودان سلسلة اجتماعات حول السد الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار دون التوصل الى اتفاق رغم تحقيق بعض التقدم.

    وتخشى مصر أن يقلص المشروع من المياه التي تصل إليها من هضبة الحبشة عبر السودان، بينما تقول إثيوبيا، التي تريد أن تصبح أكبر مصدر للكهرباء في أفريقيا، إن المشروع لن يكون له هذا الأثر.

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    الكلمات الدلالية:
    سد النهضة الإثيوبي, إثيوبيا
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