زلزال عنيف يضرب الولايات المتحدة

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالا قويا بلغت قوته 6.6 درجة وقع اليوم الخميس جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بالقرب من مدينة ريدجكريست، على بعد نحو 200 ميل شمال شرقي لوس أنجلوس.

ويعتبر الزلزال هو الأكبر في جنوب كاليفورنيا، منذ زلزال نورثريدج، الذي وقع في عام 1996، وتسبب في مقتل العشرات، وكذلك أضرار بمليارات الدولارات، بحسب صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية.

لكن زلزال نورثريدج ضرب وسط منطقة مأهولة بالسكان، بينما كان زلزال اليوم الخميس بعيدا عن منطقة لوس أنجلوس السكنية.

واستمر الزلزال لما يقرب 30 ثانية فقط.

#earthquake We are aware of the significant earthquake that just occurred in SoCal PLEASE do NOT call 9-1-1 unless there are injuries or other dangerous questions Please do not call for questions — LAFD (@LAFD) July 4, 2019

وطلبت شرطة لوس أنجلوس من المواطنين في بيان، عبر حسابها على موقع "تويتر"، بعدم الاتصال برقم الطوارئ "911"، في حالة عدم وجود إصابات أو حالات خطيرة أخرى، وكذلك في حالة وجود أي استفسارات.

وتلا الزلزال العديد من التوابع في المنطقة. وشعر سكان في مناطق بعيدة عن مركزه مثل لوس أنجلوس بالهزة، وفقا لرويترز.

ولم ترد تقارير بعد عن وقوع مصابين أو أضرار.

وتقع كاليفورنيا على ما يسمى بحزام النار في المحيط الهادي وكل المناطق التي يمر بها معرضة للزلازل.

ولم يتسن الوصول بعد إلى السلطات في منطقة ريدجكريست للتعليق.