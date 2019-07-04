روما: إيطاليا تعمل على خط رفع العقوبات عن روسيا

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، اليوم الخميس، أن الحكومة الإيطالية ستعمل على خلق الظروف لرفع العقوبات عن روسيا.

روما — سبوتنيك. قال كونتي في مؤتمر صحفي بعد محادثاته مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين "فيما يتعلق بالعقوبات ضد روسيا، أود أن أقول أن حكومتي منذ البداية اتخذت موقفاً صارماً وستواظب عليه. نحن نعتقد أن العقوبات هي ليست الهدف. إيطاليا تعمل لخلق خلفية للتغلب على هذه الحالة في العلاقات بين إيطاليا وروسيا، الاتحاد الأوروبي وروسيا. هذه الحالة لا تفيد أحدا".

يذكر أنه منذ آذار/ مارس 2014، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات وتدابير تقييدية بشكل تدريجي ضد روسيا، وتشمل العقوبات القطاع الاقتصادي والتي هي مطبقة حاليا حتى 23 حزيران/ يونيو 2020، وتدابير تقييدية على الأشخاص التي تستهدف حاليا 170 شخصا، و44 كيانا ومؤسسة، فقد عملت الجزاءات أيضا على حظرهم من السفر وتجميد أصولهم.

الجدير بالذكر أن العلاقات بين إيطاليا وروسيا حافظت على متانتها وإيجابيتها حتى خلال مرحلة حسّاسة، تتميّز باتخاذ سلسلة من التدابير التضييقية فرضها الغرب والاتحاد الأوروبي على موسكو ردّاً على الأحداث التي جرت في "أوكرانيا" منذ عام 2014.