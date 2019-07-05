الدفاع الروسية: مقاتلة "سو 27" تعترض طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن إحدى مقاتلاتها اعترضت طائرة استطلاع أمريكية كانت تقترب من الحدود الروسية فوق البحر الأسود، مؤكدة أن عملية مرافقتها تمت بشكل آمن.

موسكو — سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "لاعتراض الهدف أقلعت مقاتلة سوخوي 37 مناوبة تعمل ضمن نظام الدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الجنوبية، وقد أقترب طاقم المقاتلة إلى مسافة آمنة من الهدف الجوي، وتبين أنها طائرة استطلاع أمريكية من طراز "بي-8 إيه بوسيدون"، وقد غيرت مسارها فورا مبتعدا عن الحدود الروسية".

وكان المكتب الصحفي لأسطول البحر الأسود التابع للمنطقة العسكرية الجنوبية، أعلن اليوم الجمعة، أن القوات الروسية ستبدأ بمناورات عسكرية في البحر الأسود تزامنا مع مناورات حلف شمال الأطلسي "سي بريز (نسيم البحر).

وقال المكتب الصحفي في بيان: "بدأت السفن الحربية الروسية بالتجمع في البحر الأسود للتدريب على أنشطة قتالية كان مخطط لها".

وأشار البيان إلى أن نحو عشر سفن ستشارك في التدريبات، ولا سيما سفن الإنزال الكبيرة، آزوف وقيصر كونيكوف، وسفن الصواريخ الصغيرة أوريخوفو-زويفو وميراج، وصواريخ إيفانوفيتس، ونابريجنيي تشلني، وصواريخ آر 60".

هذا ويشارك في مناورات الناتو التي تجري في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، نحو 900 عسكري من الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا وبلغاريا ورومانيا وتركيا وجورجيا بمشاركة أكثر من 30 قطعة عسكرية مختلفة.