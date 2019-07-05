رئيس الوزراء الإيطالي يشيد بدور روسيا في حل نزاعات العالم ونائبه ينشر صورا مع بوتين

نشر وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني صورة جمعته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي وصل إلى العاصمة روما في زيارة.

ونشر المسؤول الإيطالي على حسابه على موقع "إنستغرام" صورتين خلال حفل عشاء، تظهرهما الأول واقفين على مقربة من بعضهما، بينما تظهرهما الأخرى يضحكان، على خلفية طاولة العشاء ويراقبهما ممثلو الوفد الإيطالي.

وعلق المسؤول الإيطالي على الصورتين بقوله: "في العمل"، مضيفا رموزا تعبيرية للعلمين الإيطالي والروسي.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصل إلى روما، أمس الخميس، في زيارة رسمية، التقى خلالها البابا فرنسيس والرئيس الإيطالي سيرغيو ماتاريلا ورئيس الوزراء جوزيبي كونتي.

كما كتب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تعليقا على زيارة الرئيس الروسي، قائلا:

"لقد بحثنا العديد من قضايا السياسة الدولية في جو من العمل الودي والمثمر للغاية. اتفقنا على ضرورة اعتماد نهج شامل ومنفتح للحوار من أجل الشروع في معالجة الأزمات الإقليمية الكبرى، بدءا من ليبيا وسوريا، ووصولا إلى أوكرانيا وفنزويلا".