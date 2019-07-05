قيادي بالحرس الثوري: يجب احتجاز ناقلة نفط بريطانية إذا لم يفرج عن الإيرانية فورا

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قيادي بالحرس الثوري: يجب احتجاز ناقلة نفط بريطانية إذا لم يفرج عن الإيرانية فورا

يتبع…