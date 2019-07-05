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13:22 05 يوليو/ تموز 2019
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    وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز

    وزير إسرائيلي يحمل لبنان مسؤولية عدم الاتفاق بشأن محادثات بوساطة أمريكية

    © REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
    العالم
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    عبر وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، اليوم الجمعة، عن خيبة أمله تجاه ما وصفه بتقاعس لبنان عن الاتفاق بشأن محادثات بوساطة أمريكية تهدف لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

    ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزير، قوله: "يريد اللبنانيون تطوير مواردهم الطبيعية بالفعل والنزاع المعلق دون حل مع إسرائيل مزعج بالنسبة لهم ولنا أيضا لكنه يزعجهم بدرجة أكبر".

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    لكنه أضاف أن لبنان ربما يكون في مواجهة "ضغط داخلي، ربما يكونوا تحت وطأة الخوف من حزب الله".

    كما ذكر شتاينتز إن لبنان لم يرفض رسميا بعد عرض الوساطة، مضيفا: "في غضون أسبوع أو عشرة أيام سنعلم بشكل نهائي إذا كانوا بصدد إجراء محادثات أم أن الأمر سيؤجل لعام أو عامين أو ثلاثة أخرى".

    وكان شتاينتز صرح، يوم 19 يونيو/ حزيران، أنه يتوقع بدء محادثات بوساطة أمريكية في غضون شهر.

    لكن لبنان أصر على أن أي ترسيم للحدود البحرية مع إسرائيل يتعين أن يتم في إطار اتفاق أوسع يشمل أيضا الحدود البرية وهو ما سبق أن رفضته إسرائيل.

    ويقوم المسؤول الأمريكي الكبير، ديفيد ساترفيلد، بجولات مكوكية بين لبنان وإسرائيل في محاولة لبدء محادثات بين البلدين اللذين ما زالا في حالة حرب رسميا منذ تأسيس دولة إسرائيل في عام 1948.

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